Событие для тех, кто хочет пополнить круг общения новыми глубокими людьми, поучаствовать в интересной беседе и развить свои софт скиллы. Это встреча, где знакомство превращается в способ увидеть себя с новой стороны. В начале у каждого в руках появляется тетрадь. Страница за страницей она наполняется словами других людей о тебе — их впечатлениями, ассоциациями, образами. Это не просто записи, а следы встреч: то, что отозвалось в них при общении с вами. Формат построен на серии раундов общения, и в каждом из которых участники получают обратную связь. Большая часть впечатлений в письменном виде и анонимно. Это позволяет быть максимально откровенными и честными. Первая часть встречи проходит в тройках. Каждый участник получает обратную связь о том, каким его воспринимают со стороны при первом взгляде, ещё до общения. Это помогает увидеть себя глазами других и понять, какое впечатление вы производите сразу. Во второй части участники объединяются в команды и выполняют общее задание. После этого каждый рассказывает, каким увидел других во время работы, и получает отклик о себе. Такой формат позволяет заметить, как ты проявляешься в совместной деятельности, и иногда открывает неожиданные стороны. Далее формат развивается: участники отвечают на откровенные философские вопросы, которые затрагивают разные аспекты — от личных ценностей и жизненных выборов до отношений, целей и взглядов на мир. Остальные оценивают услышанное и заносят свои впечатления в тетрадь. Это помогает глубже понять себя и увидеть, какое отражение находят ваши слова и мысли в восприятии других. В итоге у каждого остаётся личная тетрадь — не отчёт и не конспект, а живая карта впечатлений, собранная из взглядов других людей. Внимание, на данный момент остались билеты только для мужчин.