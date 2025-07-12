Вечер факап историй. «Было и было» — это пространство для настоящих историй, которыми обычно не делятся в соцсетях. Здесь можно честно рассказать о своих промахах, посмеяться над неудачами и почувствовать поддержку единомышленников. Зачем приходить? 1. Чтобы понять: у всех бывает, и даже у самых крутых. 2. Послушать чужие факапы и, возможно, порадоваться, что твои были не такими эпичными. 3. Рассказать свою историю и получить аплодисменты (или хотя бы сочувственный смех). 4. Вспомнить, что жизнь — это не только успехи, но и шикарные провалы. Здесь не учат жизни и не меряются успехами. Это место для искренности, принятия и дружеской атмосферы. В программе: 1. Знакомство Лёгкий старт, чтобы почувствовать себя среди своих. 2. Откровенные обсуждения (исповедь факаперов) Живые истории: от мелких позоров до катастроф вселенского масштаба. Слушаешь, смеёшься, иногда хлопаешь, иногда просто молчишь в уважении к масштабу провала. 3. Свободный нетворкинг Завершается встреча неформальным общением: болтаешь, смеёшься, обмениваешься контактами и хорошим настроением. Вдруг кто-то наступал на те же грабли, что и ты?) «Было и было» — территория, где твой факап наконец-то получает заслуженное признание. Не обещают успеха, но гарантируют: стыдно не будет. *примерная аудитория — 20-35 лет (но ограничений нет)