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НЕстрадающее Средневековье

Свобода, Ленинградский проспект, 47с2

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1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

НЕстрадающее Средневековье — концерт-день рождения Тани Реки из Reka Reka. День рождения — день, который нельзя было справлять в «средние века». Так что без празднований. Только приключение перехода: от тёмных времён — к Возрождению. Группа Reka Reka представит новую программу, в которую войдут песни из альбома «Сказки Гофмана» и другие композиции, отлично подходящие для танцев в любом заброшенном замке.

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