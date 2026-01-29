НЕстрадающее Средневековье — концерт-день рождения Тани Реки из Reka Reka. День рождения — день, который нельзя было справлять в «средние века». Так что без празднований. Только приключение перехода: от тёмных времён — к Возрождению. Группа Reka Reka представит новую программу, в которую войдут песни из альбома «Сказки Гофмана» и другие композиции, отлично подходящие для танцев в любом заброшенном замке.