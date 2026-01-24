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Несогласие

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Акустический концерт группы «Несогласие». Группа раскроет свои песни по-новому: мягкие гитарные переливы, тёплый вокал, минималистичные аранжировки — всё это будет создавать ощущение, будто музыка звучит прямо в руках у слушателя, будто ты сидишь уютной компанией в знакомой квартире и вы все вместе поёте любимые песни. Акустический формат позволяет услышать то, что часто скрыто в электрическом звуке: нюансы, дыхание композиции, интимный диалог музыкантов и зрителей.

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