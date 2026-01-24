Акустический концерт группы «Несогласие». Группа раскроет свои песни по-новому: мягкие гитарные переливы, тёплый вокал, минималистичные аранжировки — всё это будет создавать ощущение, будто музыка звучит прямо в руках у слушателя, будто ты сидишь уютной компанией в знакомой квартире и вы все вместе поёте любимые песни. Акустический формат позволяет услышать то, что часто скрыто в электрическом звуке: нюансы, дыхание композиции, интимный диалог музыкантов и зрителей.