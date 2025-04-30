Иллюзион – культовый кинотеатр в высотке на Котельнической, где с 1966 года показывают шедевры мирового кино: от советской классики до редких фестивальных фильмов. «Нескладуха» Украли мужики из подвала главного депо столовых вин бочку, но не сумели доставить её домой. Не удержали бочку на пригорке и, на глазах у многочисленных свидетелей, она упала в реку. Все попытки достать её из воды не удались. Пришлось звать на помощь пришедшего недавно со службы солдата. Тот пробовал нырять, но ничего не вышло. Тогда солдат, который привык к неожиданным трудностям, сделал из коровьей шкуры воздушный шар. Прицепили бочку к верёвке и, шар увлёк её за собой из воды, всё выше и выше унося в небо. «Небывальщина» Простак Незнам отправляется на поиски ума и встречает солдата, идущего с войны в страну обетованную. Тот даёт несколько советов Незнаму, а затем их пути расходятся. Вскоре они вновь встретятся, и к ним присоединяется изобретатель Бобыль, который разными способами пытается покорить воздушное пространство. Показ пройдёт с плёнки 35 мм из коллекции Госфильмофонда России.