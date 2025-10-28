Мастер-класс основан на принципе: важен процесс, а не результат. Это встреча, где можно отключить «внутреннего критика», дать себе возможность выражаться свободно и через спонтанную художественную деятельность лучше понять свои мысли и чувства. Это не урок рисования. На встрече создается безопасное пространство для творческого отдыха, самопознания и развития эмоционального интеллекта через спонтанное рисование. Мастер класс: • Поможет преодолеть страх «чистого листа» и перфекционизм. • Снимет психологического напряжение через арт-практики. • Активизирует образное мышление через изобретательские задачи. • Создаст поддерживающие условия для неформального общения Встречу проведет: Катерина Миронова - арт-терапевт, исследователь театра, тренер неформального образования. Спикер и автор статей на тему терапии творчеством и инклюзии.