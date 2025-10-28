ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Несерьезное рисование

Linda de La, Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 0+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс основан на принципе: важен процесс, а не результат. Это встреча, где можно отключить «внутреннего критика», дать себе возможность выражаться свободно и через спонтанную художественную деятельность лучше понять свои мысли и чувства. Это не урок рисования. На встрече создается безопасное пространство для творческого отдыха, самопознания и развития эмоционального интеллекта через спонтанное рисование. Мастер класс: • Поможет преодолеть страх «чистого листа» и перфекционизм. • Снимет психологического напряжение через арт-практики. • Активизирует образное мышление через изобретательские задачи. • Создаст поддерживающие условия для неформального общения Встречу проведет: Катерина Миронова - арт-терапевт, исследователь театра, тренер неформального образования. Спикер и автор статей на тему терапии творчеством и инклюзии.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста