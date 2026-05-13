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Неповторимая комедия от неповторимых женщин

«Театр современной Драматургии», улица Палиха, 14/33с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Дуэт «Лолиты» сыграет полностью импровизационный спектакль по историям зрителей: твои признания, неловкости, мечты и безумства превратятся в яркое, смешное и неожиданно узнаваемое шоу. В главных ролях: Женя Гольц и Лиза Иванова.  «Динамично, дерзко, бурлескно и очень смешно» — так говорят гости. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00 В театре есть уютное кафе с кофе, десертами и игристым. Можно прийти с цветами или без:)

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