Дуэт «Лолиты» сыграет полностью импровизационный спектакль по историям зрителей: твои признания, неловкости, мечты и безумства превратятся в яркое, смешное и неожиданно узнаваемое шоу. В главных ролях: Женя Гольц и Лиза Иванова. «Динамично, дерзко, бурлескно и очень смешно» — так говорят гости. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00 В театре есть уютное кафе с кофе, десертами и игристым. Можно прийти с цветами или без:)