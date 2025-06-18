Мастер-класс и двухчасовое путешествие в мир гибкого неона и пальника, во время которого ты создашь неоновую вывеску своими руками. Эскиз и цвет работы можно выбрать заранее. Организатор предлагает более 100 эскизов и палитру из 9 цветов неона. В конце мастер-класса ты сможешь забрать свою неоновую вывеску размером 30х25 см. Запись осуществляется по предоплате. Записаться на мастер-класс или перенести запись можно не позднее, чем за 4 дня до даты проведения. Продолжительность: 2 часа.