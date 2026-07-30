Накануне премьеры нового фильма о Человеке-пауке покажут культовую арку «Неогенный кошмар» из мультсериала 1994 года. По сюжету Питер теряет свои способности и сталкивается с мутациями. В попытках исцелиться он ищет помощи у Людей Икс. Будешь досматривать мультсериал 90-х и уже полностью готовиться к выходу «Человека-паука: Новый день». Вторая часть показа.