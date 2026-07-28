Накануне премьеры нового фильма о Человеке-пауке покажут культовую арку «Неогенный кошмар» из мультсериала 1994 года. По сюжету Питер теряет свои способности и сталкивается с мутациями. В попытках исцелиться он ищет помощи у Людей Икс. Первая часть показа.