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Накануне премьеры нового фильма о Человеке-пауке покажут культовую арку «Неогенный кошмар» из мультсериала 1994 года. По сюжету Питер теряет свои способности и сталкивается с мутациями. В попытках исцелиться он ищет помощи у Людей Икс. Первая часть показа.
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