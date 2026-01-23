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Neofolk thread II

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Менестрели оформят фолк, неофолк, псирок, кантри и электронику в лайвах и диджей сетах STAGE 1 Dread Загадки Евы Olmo Lungring Петрикор Блюзмен Иеремия STAGE 2 hushy МАЛИНОВКА FeedTheRite shulamis GodLikeOnion Animeshka007 dj помолвленный b2b Raider Prayer Каслкор, одеяния кикимор и мерч дес ин джун крайне приветствуются.

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