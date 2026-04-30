Подвальное помещение, гул ветра в трубе, разбитый кафель хрустит под ногами, люди в элегантных костюмах-тройках чего-то ждут... Спектакль является плодом многолетней лабораторной работы независимого творческого объединения режиссёра и актёров Московского театра ОКОЛО дома Станиславского.