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Немой официант

улица Арбат, 35

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от 900₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Подвальное помещение, гул ветра в трубе, разбитый кафель хрустит под ногами, люди в элегантных костюмах-тройках чего-то ждут... Спектакль является плодом многолетней лабораторной работы независимого творческого объединения режиссёра и актёров Московского театра ОКОЛО дома Станиславского.

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