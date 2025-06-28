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Neighborhood

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Весь район собирается на летнюю вечеринку во дворе. Родители друга подруги из колледжа одного моего знакомого, чей отец работает с другом брата моей мамы, уезжают из города и оставляют дом на выходные. В аутентичных планах — все составляющие традиционной block party: — Локальные диджеи — Лайв выступления — Инсталляции от художников — Кинопоказ + open talk — Лекторий и МК от продакшн-студии — Скейт рампа (вход с доской — свободный) — Вечерний забег — Ночь пожирателей рекламы DC: Kids 18-25 y.o. — skatecore/surf Parents 25+ y.o. — cocktail FC / DC / 18+ Наличие регистрации или билета не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол +7 999 348 50 66

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