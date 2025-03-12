На дегустации тебя ждет уникальная подборка вин из малоизвестных сортов, которые смогут поразить даже искушенных винных энтузиастов. Мощные и элегантные, фруктовые и пряные, комплексные и ароматные. Ведущий кавист расскажет о регионах происхождения и производстве вин, сортах винограда, удачных гастрономических сочетаниях и правильных бокалах. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.