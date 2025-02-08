ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Нечисть

ул. Лесная дом 30а

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Нечисть» празднует День рождения мощным гигом. В этот день группу поддержат и поздравят такие монстры, как: «Бальзаматор» (Ярославль), Bloodrain (Тверь), Arcanorum Astrum (Москва). «Нечисть» – black/death metal-группа уже много лет громит площадки отечественной рок-сцены. Группа выпустила 5 студийных альбомов и сингл, абсолютно разных направлений от Sympho до Black/Death Metal.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста