«Нечисть» празднует День рождения мощным гигом. В этот день группу поддержат и поздравят такие монстры, как: «Бальзаматор» (Ярославль), Bloodrain (Тверь), Arcanorum Astrum (Москва). «Нечисть» – black/death metal-группа уже много лет громит площадки отечественной рок-сцены. Группа выпустила 5 студийных альбомов и сингл, абсолютно разных направлений от Sympho до Black/Death Metal.