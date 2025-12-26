Не менее пяти оборотов
Ольховская ул., 14/1
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от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Панк-рок с берегов реки Невы. Накануне Нового года заглянут на огонёк, подвезут ништяков по фанатским заказам, да презентуют свой альбом в Punk Fiction с аборигенами и спецгостями. Бери паспорт или накладные усы. Устроят пати для всех!
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