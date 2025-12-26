Панк-рок с берегов реки Невы. Накануне Нового года заглянут на огонёк, подвезут ништяков по фанатским заказам, да презентуют свой альбом в Punk Fiction с аборигенами и спецгостями. Бери паспорт или накладные усы. Устроят пати для всех!