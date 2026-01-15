Погружение в автономную реальность, созданную совместными усилиями двух музыкальных коллективов, которые произошли от единого корня. Novem Novembrum — симфоник-панк бэнд из Москвы, переплетающий хтонические истории о параллельных мирах с неожиданной иронией и масштабными музыкальными полотнами. Надежда, отчаяние и виолончель. Стенгазета — рок-н-ролльный «фри-джаз» на баяне с сомнительной лирикой, продолжающий традиции московского концептуализма. Сарказм, крики и удары арматурой по батарее. Билеты на входе: 300 руб. 16+ до 23:00, 18+ после 23:00 С собой нужно будет взять паспорт.