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Не читайте наши сказки

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Погружение в автономную реальность, созданную совместными усилиями двух музыкальных коллективов, которые произошли от единого корня. Novem Novembrum — симфоник-панк бэнд из Москвы, переплетающий хтонические истории о параллельных мирах с неожиданной иронией и масштабными музыкальными полотнами. Надежда, отчаяние и виолончель. Стенгазета — рок-н-ролльный «фри-джаз» на баяне с сомнительной лирикой, продолжающий традиции московского концептуализма. Сарказм, крики и удары арматурой по батарее. Билеты на входе: 300 руб. 16+ до 23:00, 18+ после 23:00 С собой нужно будет взять паспорт.

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