Стендап-исповедь о жизни без прикрас. Три часа честного разговора про ошибки, страхи, попытки быть нормальным и постоянное ощущение, что ты где-то не там. Стас Бондарев — актёр, педагог, несостоявшийся «айтишник», адреналиновый наркоман и в некотором отношении «исторический человек»: с ним постоянно происходят какие-то истории. Приглуши свет и устраивайся поудобней, тебя ждёт 3 часа увлекательного терапевтического путешествия в страну грёз, страхов, надежд и мечтаний сложной человеческой души простого парня из Норильска. P.S.: В спектакле присутствует ненормативная лексика, вход строго 18+