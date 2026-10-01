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Не быть лохом

площадка «Сфера», Бауманская улица, 24

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

Стендап-исповедь о жизни без прикрас. Три часа честного разговора про ошибки, страхи, попытки быть нормальным и постоянное ощущение, что ты где-то не там. Стас Бондарев — актёр, педагог, несостоявшийся «айтишник», адреналиновый наркоман и в некотором отношении «исторический человек»: с ним постоянно происходят какие-то истории. Приглуши свет и устраивайся поудобней, тебя ждёт 3 часа увлекательного терапевтического путешествия в страну грёз, страхов, надежд и мечтаний сложной человеческой души простого парня из Норильска. P.S.: В спектакле присутствует ненормативная лексика, вход строго 18+

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