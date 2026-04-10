Вечеринки 2000х стали популярными не случайно, это не про «вспомнить молодость», и не про музыку, это про ощущение, которое исчезло. В нулевые ты не думал, как ты выглядишь со стороны, ты не снимал сторис, ты не контролировал каждое движение. Ты просто был внутри момента. Сегодня всё иначе, но музыка осталась. Ностальгия — это не про прошлое. Это про дефицит настоящего. И именно здесь тебе подарят это беззаботное и лёгкое состояние. Вход до 01:00 до регистрации бесплатный.