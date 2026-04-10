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Назад к нулю (Back to Zero)

Клуб Ре:зиденция, Мясницкая улица, 41с3

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринки 2000х стали популярными не случайно, это не про «вспомнить молодость», и не про музыку, это про ощущение, которое исчезло. В нулевые ты не думал, как ты выглядишь со стороны, ты не снимал сторис, ты не контролировал каждое движение. Ты просто был внутри момента. Сегодня всё иначе, но музыка осталась. Ностальгия — это не про прошлое. Это про дефицит настоящего. И именно здесь тебе подарят это беззаботное и лёгкое состояние. Вход до 01:00 до регистрации бесплатный.

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