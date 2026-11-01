Найка Казиева и Заур Туганов
улица Петровка, 21с1
Начало:
Завершение:
2150₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Совместный концерт двух топовых комиков. Найка Казиева — девушка, которая доказала, что можно выжить в России без мата (но с сарказмом). Заур Туганов — жизнь уже всё придумала, а он просто рассказывает. Про семью и взросление. С юмором — о жизни, с самоиронией — о себе.
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