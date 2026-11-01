Совместный концерт двух топовых комиков. Найка Казиева — девушка, которая доказала, что можно выжить в России без мата (но с сарказмом). Заур Туганов — жизнь уже всё придумала, а он просто рассказывает. Про семью и взросление. С юмором — о жизни, с самоиронией — о себе.