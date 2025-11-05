ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Nayana

Backroom, улица Грузинский Вал, 11с3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Завораживающий женский голос и электронная музыка соединились воедино, чтобы прикоснуться к каждому сердцу и пробудить чувства, спрятанные глубоко внутри. Репертуар Nayana — это музыкальный коктейль, где дарк-поп с восточными интонациями перетекает в брейкбит, раскручивается до драйвового драм-н-бэйса с народными напевами и взрывается мощным вокалом под траповый ритм. На концерте прозвучат новые композиции, наполненные энергетикой и загадочной атмосферой.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста