Завораживающий женский голос и электронная музыка соединились воедино, чтобы прикоснуться к каждому сердцу и пробудить чувства, спрятанные глубоко внутри. Репертуар Nayana — это музыкальный коктейль, где дарк-поп с восточными интонациями перетекает в брейкбит, раскручивается до драйвового драм-н-бэйса с народными напевами и взрывается мощным вокалом под траповый ритм. На концерте прозвучат новые композиции, наполненные энергетикой и загадочной атмосферой.