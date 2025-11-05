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Про событие
Завораживающий женский голос и электронная музыка соединились воедино, чтобы прикоснуться к каждому сердцу и пробудить чувства, спрятанные глубоко внутри. Репертуар Nayana — это музыкальный коктейль, где дарк-поп с восточными интонациями перетекает в брейкбит, раскручивается до драйвового драм-н-бэйса с народными напевами и взрывается мощным вокалом под траповый ритм. На концерте прозвучат новые композиции, наполненные энергетикой и загадочной атмосферой.
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