НастройКайф
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Лекция об удовольствии от труда в видеоиграх. Фармить серебро в «Танках». Настраивать логистику в «Факторио». Говорить гадости в виарчате. Для геймеров это не только труд, но и труд в удовольствие. В отличие от прошлых лекций (строго исторических), тут рассмотрят феномен труда, оптимизации и настроек в видеоиграх через призму науки. Психология, философия, биология и даже наука менеджмента расскажут о том, почему люди вообще играют в замороченные игры, почему подсаживаются на крючок «еще одного хода...», и как могут быть популярны игры в которых вообще нет конечной цели. Вход за пожертвование. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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