Камерный фестиваль, где свои напитки представят известные московские бары и частные винокурни. Вдохновившись растущей популярностью настоечной культуры, организаторы фестиваля собирают в одном месте палитру из 200+ вкусов, многие из которых удивят гостей и могут стать настоящим открытием. Более 50 экспонентов представят настойки на щавеле, лисичках, шишках, чае и даже на том-яме. Кроме настоек гостей фестиваля ждут коктейли на их основе, а также ликёры, наливки и иные крепкие напитки со вкусом. Бармены продемонстрируют жюри и посетителям свое искусство и авторскую подачу напитков. В цену входного билета входит безлимитная дегустация. Гости могут выбрать один из 3 форматов посещения: дневная сессия (11:00 – 15:00), вечерняя сессия (16:00 – 20:00) или полный день (обе сессии).