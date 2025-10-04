ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Настойки Fest

Центр городской культуры «Графит»
ул. Электродная, 2, ст. 32

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 7000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Камерный фестиваль, где свои напитки представят известные московские бары и частные винокурни. Вдохновившись растущей популярностью настоечной культуры, организаторы фестиваля собирают в одном месте палитру из 200+ вкусов, многие из которых удивят гостей и могут стать настоящим открытием. Более 50 экспонентов представят настойки на щавеле, лисичках, шишках, чае и даже на том-яме. Кроме настоек гостей фестиваля ждут коктейли на их основе, а также ликёры, наливки и иные крепкие напитки со вкусом. Бармены продемонстрируют жюри и посетителям свое искусство и авторскую подачу напитков. В цену входного билета входит безлимитная дегустация. Гости могут выбрать один из 3 форматов посещения: дневная сессия (11:00 – 15:00), вечерняя сессия (16:00 – 20:00) или полный день (обе сессии).

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста