В этот день будет работать отдельный игромастер, который поможет разобраться в правилах и порекомендует различные игры на любой вкус. Кроме того: 15% скидка на множество игр из ассортимента магазина во время игротеки. Оплата на месте. Запись обязательна в вк у организатора.