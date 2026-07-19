Возраст 14+
Игры
Мастер-классы
Про событие
В этот день будет работать отдельный игромастер, который поможет разобраться в правилах и порекомендует различные игры на любой вкус. Кроме того: 15% скидка на множество игр из ассортимента магазина во время игротеки. Оплата на месте. Запись обязательна в вк у организатора.
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