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Настольный день с ведущим

Единорог, Селезнёвская улица, 11Ас2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Игры
Мастер-классы

Про событие

В этот день будет работать отдельный игромастер, который поможет разобраться в правилах и порекомендует различные игры на любой вкус. Кроме того: 15% скидка на множество игр из ассортимента магазина во время игротеки. Оплата на месте. Запись обязательна в вк у организатора.

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