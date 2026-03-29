Настолки от ПБ — лёгкий способ познакомиться: совмещают знакомства и игры в настолки. Так знакомятся без стресса и стеснения. Гости проявляются через свои эмоции, а во время игры о человеке можно узнать очень многое. А это значит, что: — Завести новые знакомства теперь ещё проще — Разговоры будут сами разгораться по ходу игры, ведь все гости поглощены общим делом — Будет 15+ отобранных игр — на любой вкус и скилл