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Настолки

Summer Punch, Столешников переулок, 8

Начало:

Завершение:

1850₽
Возраст 18+

Про событие

Настолки от ПБ — лёгкий способ познакомиться: совмещают знакомства и игры в настолки. Так знакомятся без стресса и стеснения. Гости проявляются через свои эмоции, а во время игры о человеке можно узнать очень многое. А это значит, что: — Завести новые знакомства теперь ещё проще — Разговоры будут сами разгораться по ходу игры, ведь все гости поглощены общим делом — Будет 15+ отобранных игр — на любой вкус и скилл

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