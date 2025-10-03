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Настика

Backroom, улица Грузинский Вал, 11с3

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Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Внимание: перенос концерта на 3 октября 2025, 20:00. В этот день выступит прекрасная певица, автор песен, участница шоу «Песни» на ТНТ. Настика — создатель онлайн-проекта «Поэт на бите», член жюри проекта «Автор» на Первом, участница шоу «По классике» Елены Кипер и Дмитрия Маликова, а песни Настики звучат в сериалах.

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