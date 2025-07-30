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Концерты
Про событие
Танцуй, вслушиваясь в философские песни-сказки о самом важном: о красоте, побеждающей смерть, большой воде, несущей свободу, и о вечеринках, с которых лучше убегать вовремя. На вечеринке группы Настежь отмечают разгар лета и новый сингл — «Вечеринка». Проект возвращается с большим сольным концертом: в расширенном составе и с новой музыкой. Под насыщенный стук барабанов и цепкие тексты Настежь погрузись в атмосферу раздолья и праздника.
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