Танцуй, вслушиваясь в философские песни-сказки о самом важном: о красоте, побеждающей смерть, большой воде, несущей свободу, и о вечеринках, с которых лучше убегать вовремя. На вечеринке группы Настежь отмечают разгар лета и новый сингл — «Вечеринка». Проект возвращается с большим сольным концертом: в расширенном составе и с новой музыкой. Под насыщенный стук барабанов и цепкие тексты Настежь погрузись в атмосферу раздолья и праздника.