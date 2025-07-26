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«Наши 2000-е» в джазе

Крыша Ibis, Киевская улица, 2

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от 3300₽ до 6600₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Ошеломительная премьера: самые популярные хиты из нулевых в свежих аранжировках — от «Люби меня, люби» в ритмах латины и «Пошлю его на небо за звёздочкой» в необычном свинговом исполнении до классики от «Зверей» и «Отпетых мошенников». Панорама с крыши — как обложка сборника хитов нулевых: немного глянца, немного света, и всё родное. В зеркальных башнях Сити отражаются лучи заходящего солнца, город сверкает огнями, а лёгкий бриз ласкает кожу. Any Ive — харизматичная звезда джазовой сцены с голосом, который цепляет с первой ноты. Её бархатный тембр и точное чувство ритма делают каждый трек — будь то романтическая баллада или танцевальный фанк — особенным.

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