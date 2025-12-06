Наивное искусство. Анри Руссо и Нико Пиросмани
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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500₽
Возраст 12+
Про событие
Феномен наивного искусства начала XX века через призму творчества двух выдающихся мастеров — Анри Руссо и Нико Пиросмани. Тебя ждут яркие тропические пейзажи, сказочные сюжеты, выразительная повседневность Грузии. Также речь пойдёт о биографии художников, их вдохновении и влиянии на искусство и культуру. Лекцию проведёт Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.
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