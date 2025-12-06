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Наивное искусство. Анри Руссо и Нико Пиросмани

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Феномен наивного искусства начала XX века через призму творчества двух выдающихся мастеров — Анри Руссо и Нико Пиросмани. Тебя ждут яркие тропические пейзажи, сказочные сюжеты, выразительная повседневность Грузии. Также речь пойдёт о биографии художников, их вдохновении и влиянии на искусство и культуру. Лекцию проведёт Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

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