Феномен наивного искусства начала XX века через призму творчества двух выдающихся мастеров — Анри Руссо и Нико Пиросмани. Тебя ждут яркие тропические пейзажи, сказочные сюжеты, выразительная повседневность Грузии. Также речь пойдёт о биографии художников, их вдохновении и влиянии на искусство и культуру. Лекцию проведёт Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.