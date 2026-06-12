На лекции ты расширишь пределы разума: мы живем в технологическую эпоху, но вокруг всё ещё существуют люди, которые всерьез утверждают, что на нашей планете живут инопланетяне и есть места, где они себя больше всего проявляют. Вместе с экспертом разберёшь, какие удивительные примеры наблюдения НЛО существовали в истории, которые оказались вполне привычными астрономическими или земными, можно ли подготовиться к наблюдению НЛО и как можно перепроверить то, что ты наблюдаешь. Лектор: Сергей Полищук – руководитель астрономического клуба «Телескоп», педагог и популяризатор науки.