Возраст 18+
Про событие
На лекции ты расширишь пределы разума: мы живем в технологическую эпоху, но вокруг всё ещё существуют люди, которые всерьез утверждают, что на нашей планете живут инопланетяне и есть места, где они себя больше всего проявляют. Вместе с экспертом разберёшь, какие удивительные примеры наблюдения НЛО существовали в истории, которые оказались вполне привычными астрономическими или земными, можно ли подготовиться к наблюдению НЛО и как можно перепроверить то, что ты наблюдаешь. Лектор: Сергей Полищук – руководитель астрономического клуба «Телескоп», педагог и популяризатор науки.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи