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Наадя

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 3800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В клубе «Урбан» пройдёт большой сольный концерт инди-исполнительницы Надежды Грицкевич (также известной как Наадя). Всё движется, а значит и концертная программа наполнится песнями с грядущего альбома. Но и уже знакомые хиты тоже обязательно будут. Наадя — российская певица и автор песен, известная своим уникальным стилем и выразительным вокалом. Она начала свою карьеру в музыкальной индустрии в начале 2010-х годов и быстро завоевала популярность благодаря своим запоминающимся композициям и ярким выступлениям на крупнейших российских и международных музыкальных фестивалях: Sziget, Пикник Афиши, Park Live, Стереолето, БОЛЬ, Антон тут рядом и других. Наадя сочетает в своей музыке элементы поп, электронной музыки и фолка.

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