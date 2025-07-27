ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

На высоте

Campus Loft, Самокатная улица, 4с19

Начало:

Завершение:

от 2222₽ до 4444₽
Возраст 6+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль музыки, творчества и саморазвития на крыше. В программе: рейв-медитация, Ecstatic Dance, 2 танцпола, локация с практиками и консультациями, музыкальные ритмы народов мира и актуальная электронная музыка. Только трезвое сознание! Лайп-ап и ведущие: – SpaceTime DJs; – GARY GAGARIN; – IVAN SUVOROV; – EVDOKIIA; – MARIA VAM; – MARA. Связь с организатором – https://t.me/ApollinariaMagic

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста