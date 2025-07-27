Возраст 6+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Фестиваль музыки, творчества и саморазвития на крыше. В программе: рейв-медитация, Ecstatic Dance, 2 танцпола, локация с практиками и консультациями, музыкальные ритмы народов мира и актуальная электронная музыка. Только трезвое сознание! Лайп-ап и ведущие: – SpaceTime DJs; – GARY GAGARIN; – IVAN SUVOROV; – EVDOKIIA; – MARIA VAM; – MARA. Связь с организатором – https://t.me/ApollinariaMagic
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи