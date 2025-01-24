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На странных берегах. ClassicaPlus и Алиса Тен.

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

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Завершение:

1400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В программе концерта «На странных берегах», которую исполнят Алиса Тен и ансамбль ClassicaPlus, собрана старая и новая музыка Латинской Америки. Её музыканты исполнят 24 января. Слушатели познакомятся с классической музыкой Аргентины, Бразилии, Мексики и других стран Центральной и Южной Америки в исполнении ансамбля ClassicaPlus. Богатый фольклор стран Латинской Америки, где сплелись испанские, африканские, индейские мелодии и ритмы, дал не менее богатые всходы на ниве профессиональной музыки. В России имена кубинца Алехандро Гарсия Катурлы или мексиканца Мигеля Берналя Хименеса по-прежнему не слишком известны, тем интереснее будет услышать их музыку вместе с такими популярными авторами, как Хинастера или Вила-Лобос. Программа соединяет классическую латиноамериканскую музыку XX века с песнями Эрнесто Лекуоно (Куба), Томаса Мендеса и Мигеля Мейя (Мексика), Антонио Карлоса Жобима и Луиса Бонфа (Бразилия), Ариэля Рамиреса (Аргентина) и создает тем самым звуковой образ целого континента.

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