В программе концерта «На странных берегах», которую исполнят Алиса Тен и ансамбль ClassicaPlus, собрана старая и новая музыка Латинской Америки. Её музыканты исполнят 24 января. Слушатели познакомятся с классической музыкой Аргентины, Бразилии, Мексики и других стран Центральной и Южной Америки в исполнении ансамбля ClassicaPlus. Богатый фольклор стран Латинской Америки, где сплелись испанские, африканские, индейские мелодии и ритмы, дал не менее богатые всходы на ниве профессиональной музыки. В России имена кубинца Алехандро Гарсия Катурлы или мексиканца Мигеля Берналя Хименеса по-прежнему не слишком известны, тем интереснее будет услышать их музыку вместе с такими популярными авторами, как Хинастера или Вила-Лобос. Программа соединяет классическую латиноамериканскую музыку XX века с песнями Эрнесто Лекуоно (Куба), Томаса Мендеса и Мигеля Мейя (Мексика), Антонио Карлоса Жобима и Луиса Бонфа (Бразилия), Ариэля Рамиреса (Аргентина) и создает тем самым звуковой образ целого континента.