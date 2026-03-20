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На сиреневой Луне. Музыка Агутина

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Хоп-хэй-лалалэй в исполнении классических музыкальных инструментов. Студия Simple Music Ensemble исполнит программу, включающую лучшие песни Леонида Агутина в оркестровых аранжировках. Это будет симфоническое поп-караоке: яркое и лиричное одновременно. «Босоногий мальчик», «На сиреневой луне», «Граница», «Летний дождь», «Парень чернокожий» — эти и другие песни получат новое звучание в версии Simple Music Ensemble. По-новому, и от этого ещё ближе к сердцу.

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