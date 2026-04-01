ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

На помощь!

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Линда Лиддл, сотрудница отдела стратегического развития, справедливо считает себя очень полезной сотрудницей и рассчитывает на повышение. Вот только в офисе она всех раздражает, и когда после смерти пожилого президента компании это место занимает его сын Брэдли, обещанная Линде должность уходит другому. Вскоре делегация фирмы отправляется в командировку в Бангкок, самолёт терпит крушение, и единственными выжившими на небольшом тайском острове оказываются Линда и Брэдли. Будучи фанаткой шоу о выживании, женщина сразу берёт ситуацию в свои руки.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
Док станция. Сказка / Сила сигнала
Док станция. Сказка / Сила сигнала
по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)
по подписке
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
по подписке
Осень в доме Нирнзее
Осень в доме Нирнзее

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста