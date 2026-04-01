Линда Лиддл, сотрудница отдела стратегического развития, справедливо считает себя очень полезной сотрудницей и рассчитывает на повышение. Вот только в офисе она всех раздражает, и когда после смерти пожилого президента компании это место занимает его сын Брэдли, обещанная Линде должность уходит другому. Вскоре делегация фирмы отправляется в командировку в Бангкок, самолёт терпит крушение, и единственными выжившими на небольшом тайском острове оказываются Линда и Брэдли. Будучи фанаткой шоу о выживании, женщина сразу берёт ситуацию в свои руки.