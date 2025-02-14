Приходи в настоящее кабаре Чикаго, чтобы наполнить сердце любовью, страстью и откровениями. У каждого героя мюзикла, который развернётся в День всех влюблённых, есть своя история. Каждый готов ею поделиться и ждет от тебя взаимности. В честь романтического события гости «Три вокзала. Депо» увидят праздничную программу Chicago & Cabaret от Вячеслава Гнедака — продюсера хитовых мюзиклов «Три мушкетера» и «Ромео и Джульетта». На главной сцене артисты покажут яркую, динамичную театрализованную постановку с элементами иммерсивного шоу, где зрителей захватит потрясающее живое исполнение, впечатляющие костюмы и самые популярные песни Бродвея.