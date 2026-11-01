Жизнь похожа на шахматную партию: важно не только сделать ход, но и понять, к чему он приведёт. Как научиться видеть больше возможностей, просчитывать последствия своих действий и выбирать решения, которые приближают к цели? На встрече с Антоном Козловым поговоришь о стратегическом мышлении и искусстве выбора. Разберёшься, как шахматная логика помогает оценивать ситуацию, замечать альтернативы и учитывать не только ближайший результат, но и то, что произойдёт после следующего хода. Встреча подойдёт и тем, кто уже играет в шахматы, и тем, кто пока только присматривается к игре. Начнётся всё с короткой лекции, а затем перейдёшь к практике: освоишь основные правила и попробуешь применить новые знания за шахматной доской. На знакомых игровых ситуациях потренируешься просчитывать ходы и искать решения — навыки, которые пригодятся и за пределами игры. Ведущий — Антон Козлов, предприниматель, сооснователь и бывший CEO 4FRESH, основатель и CEO wellbeing-платформы RE., создатель шахматного сообщества FUNKY CHESS, лектор и ментор Школы управления «Сколково».