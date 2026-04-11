Настольная ролевая игра в жанре мечей и усов. Система простая, создание персонажей на игре. Ты играешь за храбрых мышей, исследующих опасные места. Возможна высокая смертность персонажей. Мышиные королевства находятся на грани краха. Жестокие зимы и бездушные кошки в любой момент могут положить всему конец. Оседлые мыши сбиваются в кучу и прячутся за стенами поселений в деревьях и норах, считая каждое зёрнышко, — жалкое существование. Но ты — не такой, как эти мыши. По воле случая или по собственному выбору, но теперь ты — искатель приключений. Ты полагаешься лишь на свою удачу, смекалку и храбрость. Количество игроков: от 3-х до 5-ти Записаться на игру можно в вк.