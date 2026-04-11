ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мышерыцарь

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Настольная ролевая игра в жанре мечей и усов. Система простая, создание персонажей на игре. Ты играешь за храбрых мышей, исследующих опасные места. Возможна высокая смертность персонажей. Мышиные королевства находятся на грани краха. Жестокие зимы и бездушные кошки в любой момент могут положить всему конец. Оседлые мыши сбиваются в кучу и прячутся за стенами поселений в деревьях и норах, считая каждое зёрнышко, — жалкое существование. Но ты — не такой, как эти мыши. По воле случая или по собственному выбору, но теперь ты — искатель приключений. Ты полагаешься лишь на свою удачу, смекалку и храбрость. Количество игроков: от 3-х до 5-ти Записаться на игру можно в вк.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста