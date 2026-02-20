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Мясо

21
улица Новый Арбат, 21с2

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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Андеграунд техно-рейв с мощными треками и атмосферой полного погружения в тяжёлую электронную музыку. Вход бесплатный до 20:00 по регистрации, после — 500 руб. Жанры: техно, электро, хардкор. Ledovskaya, DJ mcqueen, DJ vanya onmie, De•posit (Sabotage) создадут плотный саунд и напряжение на танцполе.

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