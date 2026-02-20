Андеграунд техно-рейв с мощными треками и атмосферой полного погружения в тяжёлую электронную музыку. Вход бесплатный до 20:00 по регистрации, после — 500 руб. Жанры: техно, электро, хардкор. Ledovskaya, DJ mcqueen, DJ vanya onmie, De•posit (Sabotage) создадут плотный саунд и напряжение на танцполе.