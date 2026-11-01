Спектакль в темноте. Зритель — главный герой в темноте. Он не видит, но слышит мир по-новому. О том, как не стать злым от своей боли, как одиночество превращается в музыку, а музыка — в исцеление. Спектакль тонко рассказывает историю взросления слепого мальчика в XIX веке и ставит важные вопросы: как не озлобиться, чувствуя свою утрату? Как преодолеть одиночество? И может ли музыка исцелить душу?