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Музыкальный марафон к 8 марта

Well Well, Славянская площадь, 2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Почти с самого открытия и до вечера, пространство Well Well наполнится живой инструментальной музыкой. Well Well откроется в 12:00 одновременно с основным рестораном. С 13:00 до 18:00 здесь будут выступать музыканты-инструменталисты, создавая лёгкое праздничное настроение в течение дня. Вечером, с 19:00 до 22:00, пространство превратится в концертную площадку: с полноценной программой выступит проект Somewhere Music Session — международная команда, объединившая музыкантов из Камеруна, России и Замбии. В репертуаре коллектива — поп, соул, современный джаз, лаунж и танцевальная музыка. Вход свободный, без депозита. Посещение возможно по предварительной брони по телефону ресторана «Рыба моя Китай-город».

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