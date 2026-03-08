Почти с самого открытия и до вечера, пространство Well Well наполнится живой инструментальной музыкой. Well Well откроется в 12:00 одновременно с основным рестораном. С 13:00 до 18:00 здесь будут выступать музыканты-инструменталисты, создавая лёгкое праздничное настроение в течение дня. Вечером, с 19:00 до 22:00, пространство превратится в концертную площадку: с полноценной программой выступит проект Somewhere Music Session — международная команда, объединившая музыкантов из Камеруна, России и Замбии. В репертуаре коллектива — поп, соул, современный джаз, лаунж и танцевальная музыка. Вход свободный, без депозита. Посещение возможно по предварительной брони по телефону ресторана «Рыба моя Китай-город».