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Музыкальное Лото Драйв

Бар Гадкий Койот, Столешников пер., 8

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Всё просто: У каждого участника будет бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать услышанные композиции. Первый, кто соберёт выигрышную комбинацию - забирает приз. Для победы в первом раунде достаточно собрать строку и не важно, будет это строка по горизонтали, вертикали или диагонали. Во втором раунде нужно собрать две строки. Ну и самый главный приз, в третьем раунде, заберёт тот, кто зачеркнёт все квадратики в игровом бланке. Промокод на дополнительную скидку DRIVELOTOKAVERMSK - 300р. Дата проведения: 1,2,3,7,8,9,10,16,17,23,24,30,31 мая. Начало в 19:00. Продолжительность: 3 часа.

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