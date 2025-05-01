Всё просто: У каждого участника будет бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать услышанные композиции. Первый, кто соберёт выигрышную комбинацию - забирает приз. Для победы в первом раунде достаточно собрать строку и не важно, будет это строка по горизонтали, вертикали или диагонали. Во втором раунде нужно собрать две строки. Ну и самый главный приз, в третьем раунде, заберёт тот, кто зачеркнёт все квадратики в игровом бланке. Промокод на дополнительную скидку DRIVELOTOKAVERMSK - 300р. Дата проведения: 1,2,3,7,8,9,10,16,17,23,24,30,31 мая. Начало в 19:00. Продолжительность: 3 часа.