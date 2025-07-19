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[отменено] Музыкальное лото «Бинго Бинго»

Lюстра бар, проспект 60-летия Октября, 27

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Новый формат музыкальных вечеринок — Музыкальное лото «Бинго Бинго» в Люстра Бар. Что же будет? - Лучшие треки Кадышевой, Бьянки и даже Тимати - Много приколов, как на настоящем корпорате - Много подарков... Больше, чем в день рождения (организаторы разыграют даже сертификат в «Золотое яблоко» для прекрасных цариц). Самое большое коммьюнити меломанов в Москве ждёт тебя!

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