Зарядись волной позитивных эмоций на вечере с ведущим и Dj. Ты получишь бланк с песнями, каждая из которых привязана к номеру. Вычёркивай услышанные композиции, подпевай и выигрывай призы. Побеждает тот, кто быстрее соберёт выигрышную комбинацию. Сбор гостей – 19:00. Начало игры – 20:00.