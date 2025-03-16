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Музыкальное лото

Систерс
Большая Переяславская, 46с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Зарядись волной позитивных эмоций на вечере с ведущим и Dj. Ты получишь бланк с песнями, каждая из которых привязана к номеру. Вычёркивай услышанные композиции, подпевай и выигрывай призы. Побеждает тот, кто быстрее соберёт выигрышную комбинацию. Сбор гостей – 19:00. Начало игры – 20:00.

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