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Игры
Про событие
Зарядись волной позитивных эмоций на вечере с ведущим и Dj. Ты получишь бланк с песнями, каждая из которых привязана к номеру. Вычёркивай услышанные композиции, подпевай и выигрывай призы. Побеждает тот, кто быстрее соберёт выигрышную комбинацию. Сбор гостей – 19:00. Начало игры – 20:00.
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