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Музыкальное квиз-шоу

Клава
ПЕТРОВКА, Д.20/1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Этой осенью «Клава» наконец-то запела! Команда бара запускает собственное музыкальное квиз-шоу, где можно и нужно петь. Теперь по средам в 20:00 ждут всех, кто любит угадывать хиты. Каждую программу собирают музыканты, а вопросы звучат под живую инструментальную музыку. Харизматичные, говорливые и поющие актёры театра и кино Арсений Загуменнов и Никита Шевцов проводят два раунда. В их основе — самые популярные песни, а за победу в каждом из них команда получит приз от «Клавы». В дрим-тим входит до 7 человек: можно собраться с друзьями заранее или прийти одному, а «Клава» подберёт для гостя идеальную компанию. Впрочем, если участник в себе уверен на все 100%, может выступить самостоятельно. Участие бесплатное, но предварительная бронь по тел. 8(495)626-85-63, 8(991)751-65-30 обязательна.

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