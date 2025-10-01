Этой осенью «Клава» наконец-то запела! Команда бара запускает собственное музыкальное квиз-шоу, где можно и нужно петь. Теперь по средам в 20:00 ждут всех, кто любит угадывать хиты. Каждую программу собирают музыканты, а вопросы звучат под живую инструментальную музыку. Харизматичные, говорливые и поющие актёры театра и кино Арсений Загуменнов и Никита Шевцов проводят два раунда. В их основе — самые популярные песни, а за победу в каждом из них команда получит приз от «Клавы». В дрим-тим входит до 7 человек: можно собраться с друзьями заранее или прийти одному, а «Клава» подберёт для гостя идеальную компанию. Впрочем, если участник в себе уверен на все 100%, может выступить самостоятельно. Участие бесплатное, но предварительная бронь по тел. 8(495)626-85-63, 8(991)751-65-30 обязательна.