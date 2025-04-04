Пой, танцуй, выигрывай и заряжайся драйвом! Играл в русское лото? Тогда ты знаешь правила. Вытягивай бочонки — числа на них соответствуют самым известным песням. Вычёркивай услышанный хит в своём бланке, собирай выигрышную композицию, кричи «бинго» и получай призы! Тебя ждут 3 раунда, 90 песен-хитов, 2 ведущих, Dj и 2,5 часа позитива!