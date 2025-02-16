Музыкальное караоке-лото - это новый формат развлечения. Пой, танцуй, выигрывай и заряжайся драйвом! Играл в русское лото? Тогда ты знаешь правила! Вытягивай бочонки, числа на бочонках соответствуют самым известным песням. Вычеркивай услышанный хит в своем бланке, пой и танцуй. Собирай выигрышную композицию, кричи БИНГО и получай призы! 3 раунда, 90 песен-хитов, 2 ведущих, диджей и 2,5 часа супер атмосферы, драйва и позитива!