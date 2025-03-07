Пой, танцуй, выигрывай и заряжайся драйвом! Играл в русское лото? Тогда ты знаешь правила! Вытягивай бочонки — числа на них соответствуют самым известным песням. Вычёркивай услышанный хит в своём бланке, пой и танцуй. Собирай выигрышную композицию, кричи «бинго» и получай призы! 3 раунда, 90 песен-хитов, 2 ведущих, диджей и 2,5 часа суператмосферы, драйва и позитива!