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Музыкальное караоке-лото

Soul and Spirits, улица Сретенка, 26/1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Необычное

Про событие

Пой, танцуй, выигрывай и заряжайся драйвом! Играл в русское лото? Тогда ты знаешь правила! Вытягивай бочонки — числа на них соответствуют самым известным песням. Вычёркивай услышанный хит в своём бланке, пой и танцуй. Собирай выигрышную композицию, кричи «бинго» и получай призы! 3 раунда, 90 песен-хитов, 2 ведущих, диджей и 2,5 часа суператмосферы, драйва и позитива!

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