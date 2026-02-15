Любовь — прекраснейшее из чувств, источник вдохновения для поэтов всех времён. Ко Дню всех влюблённых Dead Poets Band создали шоу из самых нежных, пронзительных, страстных и чувственных стихотворений, которыми поделятся с тобой под трепетный аккомпанемент рояля. Также тебя ждут откровенные выдержки из переписок поэтов и муз, а также правда и мифы о жизни самых красивых пар из мира поэзии. Об артистах: Dead Poets Band — объединение артистов, которые создают поэтические вечера и перформансы, посвящённые творчеству и жизни уже ушедших великих поэтов. Все вечера проходят в атмосфере творческой свободы, поэтому зрители с удовольствием делятся с артистами своими любимыми стихами в рубрике «открытый микрофон». В стоимость билета включены напитки и угощения.