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Музыкальная встреча: делимся треками и историями

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+

Про событие

Вечер, где важна не сама музыка, а ты и твоё отношение к ней. Музыка — отличный повод собраться и обсудить, возможно, даже не только её :) Это не формат для «музыкальных экспертов», а пространство для тех, кто: — любит включать один и тот же трек 30 раз подряд — чувствует, как какая-то песня или даже строчка будто сказана именно про него — ассоциирует песни с людьми, местами, моментами — или просто хочет поговорить с кем-то Как будет проходить встреча: — каждый может принести 1–3 трека, которые ему дороги — вместе с другими участниками слушаете, обсуждаете, вспоминаете — а главное — знакомитесь, смеётесь и можете помолчать, если захочется Это не вечер анализа. Это повод быть собой и поделиться чем-то важным — даже если это аудиозапись дождя. Участие по донату от 300 рублей (после встречи, сколько комфортно и на сколько понравилось).

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